Paris - Die Anleger an Europas Börsen haben die Enttäuschung über die Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi am Freitag halbwegs verdaut. Der EuroStoxx50 beendete den letzten Handelstag der Woche 0,41 Prozent höher bei 3524,47 Punkten. Dank seiner Stärke in der ersten Wochenhälfte hat der Leitindex der Eurozone im Vergleich zur Vorwoche 1,3 Prozent zugelegt.

Den vollständigen Artikel lesen ...