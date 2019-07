The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.07.2019



ISIN InstCod Name



AU000000ODN1 ODIN ENERGY LTD

CA27888J1084 ECOBALT SOLUTIONS

CA86944A1057 SUTTER GOLD MINING INC.

LU1810006863 MUL-LYX.SC.BE.DE.L./S. EO

NO0010689342 7,06"REAL P.INV.HLDG 13-18 FLR

SE0005392560 5,745"REAL P.INV.HLDG 13-18 FLR

US32008D1063 FIRST DATA CORP. DL-,01

US53046P1093 LIBERTY EXPEDIA A DL-,01