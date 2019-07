Wochenrückblick KW30: Volkswagen kann überraschen - Tesla schockiert mal wieder

Der EZB sei Dank ist die Zurückhaltung im DAX endlich beendet worden. Auch wenn es bislang nicht zum großen Durchbruch reichte, scheint die Lethargie der letzten Wochen beendet. Dafür sorgen auch die zum Teil positiven Überraschungen im Rahmen der Berichtssaison. In der kommenden Woche wird dabei noch einmal spannend, da u.a. zahlreiche DAX-Konzerne und in den USA der iPhone-Hersteller Apple einen Blick in ihre Bücher gewähren.

Deutschland

Trotz der Branchenflaute präsentierte Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039) ein überraschend starkes Quartalsergebnis. Der DAX-Konzern profitiert davon, dass der Anteil profitablerer SUV-Modelle am Absatz steigt und immer mehr Modelle auf der gleichen Plattform und damit kostengünstiger gebaut werden. Mehr dazu hier.

Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) will zurück auf die Überholspur wechseln. Dazu will der neue Daimler-Chef Ola Källenius bis November einen Plan mit schärferen Einsparungen vorlegen. Laut Källenius wurde ein entsprechendes Effizienzprogramm bereits gestartet, das wegen des Verlustes im zweiten Quartal noch intensiviert wurde. Mehr dazu hier.

