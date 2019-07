Was war los? Die Aktien des Digital-Zahlungsabwicklers PayPal Holdings (WKN:A14R7U) stiegen in den ersten sechs Monaten 2019 um 36,1 %, wie die Daten von S&P Global Market Intelligence belegen. Das war offenbar nicht das Ergebnis eines bestimmten Ereignisses. Was bedeutet das? PayPal übertraf die Gewinnerwartungen der Wall Street in beiden Quartalsberichten des ersten Halbjahrs, vor allem im ersten Quartal fand eine große Outperformance statt. Das Unternehmen verfügt heute über 277 Millionen aktive ...

