Siemens-Chef Joe Kaeser rezensiert das Weltgeschehen. Er lobt Seenotretter, tadelt die AfD, verurteilt US-Präsident Donald Trump. Das ist oft moralisierend, gratismutig, unglaubwürdig - und doch: kein schlechter Anfang.

Josef Käser ist jetzt 62 Jahre alt und ziemlich wohlhabend, sein Arbeitsvertrag läuft in anderthalb Jahren aus. Er hat also in seinem Berufsleben nicht mehr viel zu verlieren, kann sich Haltung leisten. Und das tut der Niederbayer auch, als Chef eines Weltkonzerns, als CEO "Joe Kaeser", als "one of 387.000 dedicated Siemens employees" auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Im Mai 2018 weist er AfD-Fraktionschefin Alice Weidel zurecht. Die "schrille Person", so Kaeser, hat im Bundestag scharf rechtsnational Stimmung erzeugt gegen "Messermänner" und "Kopftuchmädchen". Kaeser sitzt in einer Frankfurter Flughafen-Lounge und twittert: "Lieber ‚Kopftuch-Mädel' als ‚Bund Deutscher Mädel'".

Ende Juni 2019 adelt der Siemens-Chef Seenotretterin Carola Rackete, die trotz eines Verbots des rechtsnationalen Innenministers Matteo Salvini 40 Migranten nach Italien verschifft hat und daraufhin festgenommen wird. Kaeser twittert: "Menschen, die Leben retten, sollten nicht verhaftet werden. Menschen, die töten, Hass und Schaden säen und fördern, sollten es." Und vor einigen Tagen maßregelt Joe Kaeser dann US-Präsident Donald Trump, der mehrfach vier demokratische Abgeordnete (und Frauen) verhetzt, die Trump ersichtlich unamerikanisch erscheinen. Kaeser twittert: "Es bedrückt mich, dass das wichtigste pol. Amt der Welt das Gesicht von Rassismus und Ausgrenzung wird."

Nun herrscht verbreitet Ratlosigkeit, ob Joe Kaeser sich und Siemens mit seinen Tweets einen Gefallen tut. Ob der Manager eines Dax-30-Unternehmens sich ins politische Tagesgeschäft einschalten soll oder nicht. Ob Kaeser sich mutig und zivilcouragiert verhält - oder gratismutig und doppelmoralisch. Kaeser hat mit seinem Trump-Tweet bei Twitter 1500 Herzen eingesammelt. Die FAZ berichtet, der Bund der Deutschen Industrie (BDI) begrüße es, wenn prominente Köpfe der Wirtschaft zu politischen Themen Stellung bezögen; Manager und Unternehmer müssten rein in die öffentlichen Diskurse. Die Siemens-Aufsichtsratsvorsitzende Jim Hagemann Snabe dagegen, heißt es weiter, will sich zu dem Thema lieber nicht äußern. Und Managementberater Reinhard Sprenger, Kolumnist der WirtschaftsWoche, geht mit Joe Kaeser in der WELT hart ins Gericht: Der Siemens-Chef handle "selbstherrlich und übergriffig". Er verwalte als Angestellter "Geld, das ihm nicht gehört", sei an die "Weisung des Aktionariats" gebunden, "für eine politische Meinungsäußerung nicht autorisiert", habe "die Interessen seiner Kapitalgeber zu erfüllen, keine Glaubensbekenntnisse abzulegen". Kaeser habe sich jeglicher "Moralisierung" zu enthalten, von der "Inszenierung privater Rechtschaffenheit" abzusehen. Womit zwei einfache Fragen aufgeworfen wären, die gar nicht leicht zu beantworten sind: Darf Joe Kaeser twittern? Und wenn ja: Soll er es auch?

Zunächst: Natürlich darf Joe Kaeser twittern. Aber natürlich muss er auch wissen, dass er die Welt nicht als einer von vielen Siemens-Angestellten bemeint - nicht als "one of 387.000 employees" sondern als "first of 387.000 employees". Niemand interessiert sich dafür, wie Josef Käser aus dem Landkreis Regen Alice Weidel beurteilt. Wohl aber dafür, was der Chef eines deutschen Traditionsunternehmens von Äußerungen einer AfD-Abgeordneten ...

