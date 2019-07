27.07.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX konnte in dieser Woche deutlich um rund 3% zulegen und über der 3,000-Marke schließen, nur drei ATX-Titel schlossen im negativen Bereich. Die Aussicht auf geldpolitische Lockerung sowohl der EZB in Europa als auch der FED in den USA treibt derzeit die Märkte voran. An die Spitze der Kurstafel in Wien setzten sich die Titel der Andritz (+8.9%) nachdem das Unternehmen mitteilte, eine der weltweit größten und modernsten mechanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...