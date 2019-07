F: Ich habe kürzlich mein erstes Brokerage-Konto eröffnet und mich gefragt, ob ich beim Kauf von Aktien eine Marktorder oder Limitorder verwenden sollte. Welche ist die bessere Wahl? Eine Marktorder weist deinen Broker an, deine Order so schnell wie möglich und zum bestmöglichen Kurs auszuführen. Das ist der einfachste und schnellste Weg, eine Aktie zu kaufen. Andererseits kann man bei einer Limitorder den maximalen Kurs für eine Aktie angeben. In den meisten Situationen ist eine Marktorder in Ordnung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...