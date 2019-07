Digitale Plattformunternehmen wie Amazon und Google dringen immer forscher in etablierte Branchen vor. Sie nachzuahmen wäre ein aussichtsloses Unterfangen. Stattdessen würde ein europäisches Wettbewerbsrecht 4.0 helfen.

Sie entwickelten sich in einer Nische, unter dem Radar der etablierten Unternehmen - und sie waren nicht mehr einzuholen, sobald sie exponentiell wuchsen: entsprechend der Devise "The Winner Takes it All". Die Rede ist von digitalen Plattformunternehmen wie Amazon, Google, Facebook oder auch Tencent aus China mit seinem Dienst WeChat. Immer forscher dringen diese globalen digitalen Champions auch in etablierte Branchen vor.

Deutschland und Europa suchen nach Antworten, wie sie darauf reagieren sollten. Hier liegt das Gravitationszentrum der gegenwärtigen industriepolitischen Innovationsdebatte. Sollen wir versuchen, diese Unternehmen zu kopieren?

Chancenlos! Stattdessen müssen deutsche und europäische Unternehmen dahin streben, wo auch die digitalen Champions hinwollen: Digitale Plattformunternehmen wollen zum Betriebssystem ganzer Branchen und Lebensbereiche werden. Dafür aggregieren sie alle verfügbaren Daten der Nutzer und ihres Umfeldes. Mit den daraus entstehenden Datenmassen modellieren sie dann im digitalen Raum die reale Welt nach und schaffen einen digitalen Zwilling - um neue, digitale, voll automatisierte Geschäftsmodelle abzubilden.

Der technologische Fortschritt bei künstlicher Intelligenz beschleunigt diesen Prozess: Die Plattformökonomie basiert auf Daten; und sie generiert automatisiert laufend weitere riesige Datenmengen. Künstliche Intelligenz lernt anhand dieser Daten und gibt der Plattformökonomie wiederum neue Möglichkeiten an die Hand, intelligente, lernende Systeme aufzubauen.

Bislang verstehen die führenden ...

