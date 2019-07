Eine YouGov-Umfrage zeigt, wie die Deutschen versuchen mit der Hitze klarzukommen. Hinsichtlich der Flüssigkeitsaufnahme steigt die Beliebtheit eines bestimmten Getränks besonders stark.

"Stay hydrated" sagt man in den USA im Hochsommer wie selbstverständlich anstelle von "take care" oder "see you later". Dort kann man sich an den vielen öffentlichen Wasserspendern leicht "hydratisieren". Wie die Deutschen sich bei Hitze vor dem Austrocknen bewahren, haben wir im YouGov-Markenmonitor BrandIndex analysiert. Wasser geht natürlich immer: Zehn Prozent der Befragten, die die jeweilige Marke kennen, sagen, sie beabsichtigen Gerolsteiner zu kaufen, sieben Prozent wollen zu Selters greifen und fünf Prozent zu Adelholzener. Diese drei Wassermarken stehen aktuell in den Top 10 der alkoholfreien Getränke auf deutschen Einkaufszetteln. Neben verschiedenen Softdrinks, Bionade, Hohes C und Erdinger alkoholfrei ebenfalls in den Top 10: Eistee von Pfanner.

Grundsätzlich bekämpfen die Deutschen die Hitze auf vielfältige Weise. Schon während der Hitzewelle 2018 haben wir sie nach den beliebtesten Maßnahmen gefragt. Ganz ...

