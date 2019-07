Ein deutscher Zwang zur Kompensation für Flüge würde Urlauber nur zu ausländischen Reiseanbietern treiben, fürchtet DER-Touristik-Chef Sören Hartmann.

Die "Friday for Future"-Demonstranten fordern eine CO2-Steuer, auch Umweltministerin Svenja Schulze ist dafür. Bis Ende September will die Bundesregierung ein Klimaschutzgesetz auf den Weg bringen. Doch es gibt Widerstand aus der Tourismus-Industrie: Sören Hartmann, Chef des Reisekonzerns DER Touristik (Dertour, ITS Reisen, Meiers Weltreisen), erklärt, warum er gegen die Steuer ist.

Haben Sie Verständnis für die "Fridays for Future"-Demonstrationen?"Fridays for Future" müssen wir ernst nehmen. Die Schüler treffen den Punkt: Klimawandel mit Wetterextremen ist bereits Realität. Es dient uns allen, wenn wir uns dieser Herausforderung stellen, und die Jugend fordert dies zurecht ein. Aber Greta Thunberg und ihre Mitstreiter haben nichts von Applaus und Aktionismus. Wir müssen als Branche mit allen, nicht nur mit der Jugend, in den Dialog einsteigen, unsere Expertise nutzen und zu verantwortungsvollen Entscheidungen kommen.

Die Schülerbewegung fordert eine CO2-Steuer. 180 Euro pro Tonne CO2. Was halten Sie davon?Die CO2-Steuer wäre gewiss eine schnelle Lösung, die jedoch zwei Widerhaken hat: Wird sie nur national eingeführt, gefährdet sie deutsche Unternehmen. Die Kunden zögern heute keine Sekunde, den billigsten Preis zu suchen. Insbesondere Auslandsflüge würden sich schnell auf ausländische Portale verlagern. Das bringt ...

