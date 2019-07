von Redaktion Euro am SonntagIm Juni haben sich die meisten ETF-Anleger wieder verstärkt festverzinslichen Anlagen zugewendet. Die Zuflüsse in Renten-ETFs waren deutlich stärker als in Aktien-ETFs. Hoch in der Anlegergunst standen US-Staatsanleihen, Hochzins-Bonds und breite Anleihe-Indizes. Auf der Aktienseite konnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...