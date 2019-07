Die Federal Reserve entscheidet in der kommenden Woche über eine Zinssenkung. Doch sie wird mit ihrer Entscheidung auch die weitere Richtung der Aktienmärkte prägen.

Viele große Aktiengesellschaften präsentieren in der kommenden Woche ihre neuen Quartalszahlen, doch der wichtigste Termin für die Aktienmärkte ist die lange erwartete Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve. Wie sehr die hohen Aktienbewertungen inzwischen von immer neuen Stimulierungsmaßnahmen der Notenbanken abhängen, wurde am vergangenen Donnerstag deutlich.

An dem Tag öffnete die Europäische Zentralbank die Tür dafür, den Zins noch weiter in den negativen Bereich zu drücken und kündigte weitere geldpolitische Lockerungsübungen an. Der Deutsche Aktienindex gab kräftig nach, weil einige Investoren darauf gesetzt hatten, dass die erhoffte Zinssenkung vielleicht sofort kommt.

Als die Aktienkurse in den USA im Frühjahr einbrachen, sorgten die zuerst von Präsident Donald Trump und dann von der Notenbank selbst genährten Zinssenkungsspekulationen umgehend dafür, dass die Hausse weitergehen konnte. Dass die US-Notenbank in der neuen Woche den Leitzins senken wird, ist fest eingeplant.

Für die Aktienmärkte geht es daher vor allem darum, welchen Zinsausblick Fed-Chef Jerome Powell geben wird. Hier sind Enttäuschungen ebenso möglich wie freudige Überraschungen.

Sinkende Zinsen treiben die Aktienkurse, weil zum einen die Kapitalkosten der Konzerne sinken, ...

