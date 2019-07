Auch in diesem Jahr veröffentlichte das Forbes Magazine die Liste mit den wertvollsten Fußballvereinen der Welt für das Jahr 2019. Das Ranking zeigt den Wert, die Umsätze und den Gewinn der Clubs.Für die wertvollsten Fußballvereine der Welt hört der Geldsegen nicht auf. Eine unglaubliche Anzahl an Fans in den Stadien und vor den Bildschirmen und Sponsorenverträge in Millionenhöhe sorgen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...