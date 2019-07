Start-up-Kennerin Stephanie Kaiser berät Merkel. Im Interview erklärt sie, warum jedes Ministerium eine Digitaleinheit braucht und warum der Regierung der digitale Wandel schwerer fällt als Konzernen.

Stephanie Kaiser hat 2017 Heartbeat Labs gegründet. Das Unternehmen gründet wiederum Start-ups, die die Digitalisierung des Gesundheitswesens voranbringen sollen. An einem Freitag, Punkt 14 Uhr - Kaiser erinnert sich da genau - bekam sie dann einen Anruf von Angela Merkel: Ob sie Mitglied im Digitalrat werden wolle, fragte die Kanzlerin. Der Rat soll der Bundesregierung den Weg in die Zukunft weisen. Der Künstliche-Intelligenz-Experte Chris Boos ist dabei, Katrin Suder, ehemalige Staatssekretärin im Verteidigungsministerium und McKinsey-Beraterin, und eben auch Kaiser. Aber was rät eigentlich der Digitalrat?

WirtschaftsWoche: Frau Kaiser, braucht Deutschland ein Digitalministerium?Stephanie Kaiser: Jedes Ministerium braucht eine Digitaleinheit, am besten ein richtiges Umsetzungsteam. Die Digitalisierung wird nicht wieder weggehen. Sie schert sich nicht um Legislaturperioden und sie ist auch kein Projekt, das irgendwann beendet ...

