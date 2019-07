Die Aktie von Fielmann (WKN: 577220) ist in der Welt von Aktien und Börse durchaus eine beliebte und insbesondere zuverlässige Dividendenaktie. Bei einer zuletzt gezahlten Ausschüttung in Höhe von 1,90 Euro sowie einem aktuellen Kursniveau von 63,60 Euro käme sie momentan auf eine eher moderate Dividendenrendite in Höhe von 2,98 %. Ein interessanter Wert, der jedoch alles andere als außergewöhnlich ist. Sofern wir den Blick jedoch 15 Jahre zurückrichten und aus unserer heutigen Perspektive einmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...