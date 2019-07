Viele Konjunkturforscher glaubten zunächst nur an eine kurze Schwächephase. Allmählich wird klar: Ganz so schnell, wie zunächst gedacht, wird die deutsche Wirtschaft nicht aus ihrem Formtief finden.

Die zunehmende Exportschwäche vieler deutscher Unternehmen wächst sich nach Einschätzung von Konjunkturexperten immer mehr zu einer länger andauernden Wirtschaftsflaute aus. Inzwischen könne man nicht mehr nur von einer "Konjunkturdelle" reden.

Die deutsche Wirtschaft durchlebe derzeit eine "anhaltende Schwächephase", betonten mehrere Volkswirte deutscher Großbanken in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Es sei inzwischen zweifelhaft, ob die Wirtschaft bis zum Jahresende wieder an Fahrt gewinne. So leidet die Autoindustrie bereits recht deutlich, zeigt eine Handelsblatt-Analyse. Die Wachstumsschwäche belastet nach Experteneinschätzung inzwischen auch zunehmend den Arbeitsmarkt.

"Konjunkturdelle - das hört sich für mich ein bisschen zu optimistisch an. Ich würde eher von einer markanten Abwärtsbewegung sprechen", meint etwa der Commerzbank-Volkswirt Eckart Tuchtfeld. Ähnlich sieht das Allianz-Ökonomin Katharina Utermöhl: "Eine Wachstumsdelle ist das nicht mehr, eher ...

