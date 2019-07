Angesichts der Konjunkturschwäche muss man sich nicht so sehr vor materiellen Einbußen fürchten. Bedrohlicher ist der Test für die Stabilität der Gesellschaft.

Die Zeichen an der Wand waren unübersehbar, aber Belsazar, der übermütige König von Babylon, konnte sie nicht deuten: "Mene mene tekel u-parsin". Nur der weise Prophet Daniel erkannte, dass dem Reich großes Unheil bevorstand: es würde zerbrechen.

Das Menetekel der deutschen Gegenwart hat nicht der alttestamentarische Gott verfasst, sondern Statistiker und Konjunkturforscher. Seine vordergründige Bedeutung ist nicht schwer zu entziffern. Der Ifo-Index, das für Deutschlands Wirtschaft wohl wichtigste Konjunktur-Barometer ist stark gefallen, auf den niedrigsten Stand seit sechs Jahren. Und die führenden Köpfe der Unternehmen erwarten, dass es mit dem Geschäft in den kommenden sechs Monaten deutlich bergab geht. Diese Nachricht ist nur die jüngste von vielen, die keinen Zweifel daran lassen, dass die lange Phase der Hochkonjunktur vorbei ist - im Rest der Welt sowieso und nun auch in Deutschland.

Aus einer abgehobenen Perspektive sollte man eigentlich meinen, dass es für eine Gesellschaft/Gemeinschaft/Nation (suchen Sie sich einen Begriff aus, ich bin da leidenschaftslos) keine Katastrophe ist, wenn der in Geld ausgedrückte Wert der in ihr produzierten Waren, der in den vergangenen Jahrzehnten ein für frühere Generation unfassbar hohes Niveau erreicht hat, nun stagniert oder vielleicht sogar einmal ein wenig abnimmt. Die Panik, mit der konjunkturelle Krisen betrachtet werden, ist nicht wirklich materiell zu erklären. Genauso viel oder ein bis zwei Prozent weniger zu produzieren und konsumieren wie im Vorjahr, sollte angesichts unseres immensen gesamtgesellschaftlichen Wohlstands nun wirklich keine Katastrophe ...

