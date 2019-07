Bombardier kämpft nach wie vor mit Turbulenzen und meldete enttäuschende Zahlen zum 1. Quartal. Der Umsatz ging um 12,7% auf 3,5 Mrd $ zurück, der Cashflow knickte auf -907 Mio $ ein, und die Jahresziele mussten auf breiter Front nach unten revidiert werden. Nach den soliden 9-Monats-Zahlen im vergangenen Jahr hat Bombardier die Hoffnung auf einen baldigen Turnaround aufleben lassen. Doch nun knüpfte das Auftaktquartal an das schwache Jahresende an. Umsatzrückgänge mussten in der Luftfahrt, aber ... (Volker Gelfarth)

