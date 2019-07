Der niederländische Lieferdienst Takeaway.com will den britischen Konkurrenten Just East kaufen. Takeaway.com ist auch in Deutschland aktiv.

Unter den europäischen Essens-Lieferdiensten bahnt sich ein größerer Zusammenschluss an. Das niederländische Unternehmen Takeaway.com will den britischen Wettbewerber Just Eat kaufen, wie beide Unternehmen am Wochenende bestätigten. Zuvor hatte der britische Fernsehsender "Sky" von den Plänen ...

