Nach einem kurzen Schwächeanfall hat der Euro gegen das Britische Pfund wieder in den Vorwärtsgang geschalten. Damit reagierte der Euro auf die Ergebnisse des EZB-Treffens. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu EUR/GBP vom 23.07. schlossen wir mit folgendem Fazit "[…]Die Gewinnmitnahmen sollten mit Blick auf die zurückliegende Rally nicht überraschen. Wir bleiben dabei: So lange sich diese ...

