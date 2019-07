Die Thomas Cook-Aktie hat ihren Status als Investment in den letzten Monaten verloren. Noch Mitte Mai wurden in der Spitze 1,69 Euro für die Aktie bezahlt. Am Freitag ging der Wert mit einem Wochenschlusskurs von nur noch 0,052 Euro aus dem Handel. Nach einem Absturz dieses Ausmaßes dürfte die Aktie, wenn überhaupt, nur noch für hoch spekulativ agierende Trader geeignet sein. Aber auch diese haben derzeit wenig Anlass, sich bei Thomas Cook zu engagieren. Nachdem die Aktie am 12. Juli nochmals rund ... (Dr. Bernd Heim)

