Jeden Monat gibt es Neuerungen und Gesetze, die Verbraucher direkt oder indirekt betreffen. Was sich ab August ändert.Mehr Bafög für Studenten und AzubisWer nach dem Abitur studieren will, muss das irgendwie finanzieren. Nicht immer haben die Eltern die finanziellen Mittel, ihre Kinder im vollen Rahmen zu unterstützen. Dann können Studierende Bafög beantragen. Ab August gibt es hier einige Änderungen, die die Studenten weiter finanziell entlasten sollen. So wird zum einen der Wohnzuschlag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...