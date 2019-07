'Der neue Tag' zum Bahnticket-Vorstoß von Markus Söder

Markus Söder auf dem Weg zum Klima-Kanzler ... Während wir politisch immer grüner denken, hat sich an der ökologischen Misere wenig geändert. Die Menschheit hat ihr Budget an natürlichen Ressourcen für dieses Jahr rechnerisch am heutigen Montag aufgebraucht. ... Gefühltes Umweltbewusstsein und gemessener Schaden passen nicht zueinander. Wir sparen an Plastiktüten, aber klotzen Kaffeekapseln zurück in die Umwelt. Wir predigen Radtouren und machen SUV-Spritztouren. Wir preisen die Region und fliegen nach Mallorca. ... Ob Söder als oberster Klima-Retter vor allem die Grünen ausbremsen und höhere Ziele im Auge hat? Geschenkt. ... Wenn am Ende die Ergebnisse stimmen, darf sich Söder gerne zum ersten grünen Kanzler Deutschlands wählen lassen./be/DP/zb

