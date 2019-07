Die Anleger blicken heute auf die Zahlen der Siemens-Tochter Healthineers sowie auf Konjunkturdaten aus den EU-Nachbarstaaten. Was die Märkte bewegt.

Kaum haben die Anleger die EZB-Sitzung der vergangenen Woche verdaut, so beginnt für sie am Montag die Woche, in der sie auf die Sitzung der US-Notenbank (Mittwoch) schauen. Es geht dabei um die Frage, ob Fed-Chef Jerome Powell durchblicken lässt, ob der geldpolitische Kurs der USA sich weiter lockert.

In Frankfurt schloss der Leitindex am Freitag leicht im Plus und ging 0,5 Prozent höher bei 12.420 Punkten aus dem Handel. Dagegen notiert er am Montag geringfügig tiefer, wie die Daten vorbörslicher Handelsplattformen suggerieren.

Die Anleger blicken heute auf die Zahlen der Siemens-Tochter Healthineers sowie auf einige Konjunkturdaten aus den EU-Nachbarstaaten. Die Termine im Überblick.

1 - Vorgabe aus den USA

Überraschend gute Wachstumsdaten aus der US-Wirtschaft und starke Unternehmensberichte im Technologiesektor haben am Freitag in New York die Börsenstimmung gehoben.

Der Dow Jones Industrial mit seinen Standardwerten konnte davon aber nur reduziert profitieren, er verbuchte am Ende ein Plus von 0,2 Prozent auf 27.192 Punkte. Der Leitindex schaffte es so im Wochenvergleich mit einem ähnlich kleinen Prozentsatz ins Plus.

Die übrigen New Yorker Indizes stellten den Dow wie schon in jüngster Vergangenheit in den Schatten. Sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq 100 setzten ihren jüngsten Rekordlauf fort, den der große Indexbruder in den vergangenen Tagen nicht mitgegangen war. Beflügelt von starken Zahlen des Google-Mutterkonzerns Alphabet rückte der Nasdaq-Index am Ende um 1,1 Prozent auf 8.017 Punkte vor. Der marktbreite S&P stieg um 0,7 Prozent ...

