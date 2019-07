Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Teheran kritisiert vor Treffen in Wien Vertragspartner des Atomabkommens

Vor einem Treffen der verbliebenen Vertragspartner des Atomabkommens von 2015 (JCPOA) hat der Iran einen britischen Vorschlag für eine europäische Marinemission im Persischen Golf zurückgewiesen.

"Die Anwesenheit ausländischer Truppen wird der Sicherheit der Region nicht zuträglich und die Hauptursache für Spannungen sein", zitierte die Nachrichtenagentur Isna Präsident Hassan Ruhani am Sonntag. Regierungssprecher Ali Rabiei sagte, eine europäische Flotte im Persischen Golf sei "provokativ" und würde "natürlich eine feindselige Botschaft" transportieren.

Johnson schließt vorgezogene Neuwahlen vor dem Brexit aus

Großbritanniens neuer Premierminister Boris Johnson hat Spekulationen über vorgezogene Neuwahlen vor dem angestrebten EU-Austritt seines Landes zurückgewiesen. Bei einem Besuch in Birmingham schloss er am Freitag "völlig" aus, dass es auf seine Initiative hin vor dem Brexit Neuwahlen geben werde

No-Deal-Brexit könnte zu vereinigtem Irland führen - Regierungschef

Ein No-Deal-Brexit könnte nach Einschätzung des irischen Premierministers Leo Varadkar letztlich zu einer Wiedervereinigung Irlands und Nordirlands führen. Wenn Großbritannien ohne Abkommen aus der EU austrete, werde in Nordirland die Zahl der Menschen steigen, die die Zugehörigkeit zum Vereinigten Königreich "in Frage stellen", sagte Varadkar irischen Medienberichten zufolge am Freitag bei einem Besuch in der irischen Grafschaft Donegal.

Bundesverfassungsgericht entscheidet über europäische Bankenaufsicht

Das Bundesverfassungsgericht entscheidet am Dienstag darüber, ob die Staaten der Europäischen Union die richtigen Lehren aus der Bankenkrise von zehn Jahren gezogen haben. Speziell geht es um die Frage, ob die Bundesregierung 2013 einer europäischen Vereinheitlichung der staatlichen Aufsicht von Banken sowie der Abwicklung von Kriseninstituten zustimmen durfte.

Bundesverfassungsgericht verhandelt erneut über Anleihekäufe der EZB

Das Bundesverfassungsgericht setzt sich am Dienstag in einer mündlichen Verhandlung erneut mit der Frage auseinander, ob das Programm der Europäischen Zentralbank (EZB) zum Kauf von Staatsanleihen mit der Verfassung vereinbar ist. Die EZB kaufte im Rahmen des so genannten "Public Sector Purchase Program" seit 2015 Staatsanleihen von Euroländern, um einer möglichen Deflation vorzubeugen. Bis Ende 2018 pumpte die Zentralbank so rund 2,6 Billionen Euro in die Finanzmärkte.

Baerbock weist Spekulationen über Grünen-Kanzlerkandidatur zurück

Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat Fragen nach einer eigenen Kanzlerkandidatur ihrer Partei erneut zurückgewiesen. "Wir spekulieren nicht über Kanzlerfragen", sagte sie am Sonntag im ARD-Sommerinterview. Die Frage stelle sich nicht, denn es gebe eine gewählte Bundesregierung und "es steht kein Wahltermin an".

Die Grünen konzentrierten sich daher lieber "auf das, was derzeit ansteht", hob Baerbock hervor

Kipping lässt Zukunft als Linken-Parteichefin offen

Linken-Chefin Katja Kipping lässt ihre Zukunft als Parteivorsitzende offen. "Ich werde auf jeden Fall für neue linke Mehrheiten kämpfen, die sicherstellen, dass die Mitte besser gestellt ist und dass alle garantiert vor Armut geschützt sind, und dass wir das mit Friedenspolitik und Klimaschutz verbinden", sagte sie am Sonntag im ZDF-Sommerinterview. "In welcher Funktion ich das mache, das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt offen."

Söder will Senkung oder Abschaffung Mehrwertsteuer auf Bahntickets

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich mit Blick auf einen besseren Klimaschutz für eine Senkung oder gar Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets ausgesprochen.

Er wollen niemandem vorschreiben, ob sie fliegen oder mit dem Zug fahren sollten, Aber er wolle das Bahnfahren so attraktiv machen, dass das Flugzeug auf Kurzstrecken nicht mehr benutzt werden müsse, sagte der CSU-Chef der Welt am Sonntag in einem Interview.

"Dazu muss Bahnfahren deutlich billiger werden. Bahntickets sollten so weit wie möglich von der Mehrwertsteuer befreit werden, derzeit gibt es dafür nicht einmal den ermäßigten Mehrwertsteuersatz. Das kann nicht so bleiben", zitiert die Zeitung Söder.

Riexinger will Kommunen für Aufnahme von Flüchtlingen belohnen

Linken-Chef Bernd Riexinger spricht sich dafür aus, Kommunen mit finanziellen Anreizen zur Aufnahme von Flüchtlingen zu bewegen.

"Ich bin für ein System der Belohnung: Städte und Gemeinden, die Flüchtlinge aufnehmen, sollen Zuschüsse von der Bundesregierung oder der Europäischen Union bekommen", sagte Riexinger den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Union verliert im Sonntagstrend, Grüne legen wieder zu

Die Union kann laut jüngsten Meinungsumfragen bislang nicht vom Wechsel von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ins Verteidigungsministerium profitieren.

Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, verlieren CDU/CSU /einen Prozentpunkt zur Vorwoche und kommen jetzt auf 26 Prozent.

Die Grünen gewinnen einen Punkt hinzu und landen bei 23 Prozent. SPD (14 Prozent), FDP (9 Prozent) und AfD (13 Prozent) bleiben stabil. Die Linke verliert einen Punkt und liegt nun mit 8 Prozent einen Punkt hinter der FDP. Die Sonstigen kommen auf 7 Prozent, ein Punkt mehr als in der Vorwoche.

Habeck sieht Grünen-Erfolg auch in Inhalts-Defiziten von CDU und SPD

Grünen-Chef Robert Habeck sieht die Gründe für den Erfolg seiner Partei auch in den inhaltlichen Defiziten von CDU und SPD.

"Wir füllen die Leerstellen, die CDU und SPD lassen. Wir sind nicht mehr nur die Partei, die für eine kleine Avantgarde ökologische Politik macht", sagte Habeck Spiegel Online.

Pfizer und Mylan erwägen Fusion patentfreies Arzneimittelgeschäft - Kreise

Pfizer ist derzeit in Fusionsgesprächen mit dem Generikahersteller Mylan NV für sein patentfreies Arzneimittelgeschäft, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine Vereinbarung könnte bereits am Montag verkündet werden. Im Falle einer Einigung würde ein neuer, global bedeutender Vermarkter von preisgünstigen Medikamenten entstehen.

Sanofi beendet Kooperation mit Lexicon bei Diabetes-Medikament

Sanofi beendet die Kooperation mit dem US-Pharmaunternehmen Lexicon Pharmaceuticals beim Diabetes-Medikament Zynquista, teilte der französische Pharmakonzern am Freitag mit. Bisher haben beide Unternehmen bei der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Zynquista kooperiert. Die Aktie von Lexicon verlor signifikant im nachbörslichen Handel.

Siemens-Personalchefin Kugel auf dem Absprung - Bericht

Siemens-Personalchefin Janina Kugel steht einem Medienbericht zufolge vor dem Abschied bei dem Münchener Technologiekonzern. Laut Handelsblatt werde der Vertrag der Managerin überraschend nicht

verlängert. Die 49-Jährige, deren Vertrag noch bis Ende Januar 2020 laufe,

suche eine neue Herausforderung, zitiert das Blatt aus Siemens-Aufsichtratskreisen. Der Siemens-Aufsichtsrat treffe sich am Mittwoch.

Ein Siemens-Sprecher wollte den Zeitungsbericht am Sonntag gegenüber Dow Jones nicht kommentieren.

Unicredit hat derzeit wohl kein Interesse an Commerzbank

Die italienische Unicredit SpA hat einem Zeitungsbericht zufolge derzeit wohl kein Interesse an einem Zusammengehen mit der Commerzbank.

"Unser gruppenweiter Strategieplan basiert darauf, aus uns selber heraus zu wachsen und nicht durch Zukäufe", sagte Markus Beumer, Firmenkundenvorstand bei der deutschen Unicredit-Tochter Hypovereinsbank, im Interview mit dem Tagesspiegel.

Takeaway.com und Just Eat sprechen über möglichen Zusammenschluss

Der niederländische Online-Bestell- und -Essenslieferdienst Takeaway.com und sein britischer Wettbewerber Just Eat diskutieren einen möglichen Zusammenschluß. Dies teilte das Takeway.com-Management am Samstag mit.

Falls eine Transaktion zustande kommt, wäre sie als Übernahmeangebot (All-Share-Combination) für Just Eat Plc von Takeaway.com N.V. strukturiert, so das niederländische Unternehmen.

Allerdings könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden, ob es zu einem Angebot kommt oder wie es möglicherweise strukturiert sein könnte

Lufthansa prüft Holding-Struktur

Die Lufthansa prüft einem Medienbericht zufolge über den Umbau in eine Holding nach.

Begleitet von der Strategieabteilung diskutiere das Top-Management derzeit, wie das Unternehmen schlanker und effizienter werden kann, berichtet das Handelsblatt.

"Ganz generell überprüft die Lufthansa Group in regelmäßigen Abständen die gegenwärtigen Konzernstrukturen, um die Zukunftsfähigkeit des Konzerns sicherzustellen" zitiert die Zeitung einen Sprecher, der aber keine weiteren Details nennen wollte. Gegenüber Dow Jones wollte sich eine Lufthansa-Sprecherin am Sonntag nicht über die Stellungnahme ihres Kollegen hinaus äußern.

Bosch-CFO erwartet 2019 deutlich schrumpfenden Automarkt

Der Umsatz des Zuliefer- und Technologiekonzerns Bosch hat sich im zweiten Quartal ähnlich entwickelt wie im ersten, als er stagnierte, sagte Bosch-CFO Stefan Asenkerschbaumer der Börsen-Zeitung in einem Interview. Die Ergebnisse des Vorjahres seien aufgrund schwächerer Umsätze nicht erreichbar.

