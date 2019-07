Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

NEGATIVZINSEN - Immer mehr Banken und Sparkassen in Deutschland verlangen von ihren Kunden Negativzinsen: Sie kassieren also Geld fürs Verwahren von Guthaben, statt selbst Zinsen dafür zu zahlen. Dies zeigt eine Umfrage des Internet-Vergleichsportals biallo.de im Auftrag der Süddeutschen Zeitung. Geld kostet dies vor allem Geschäftskunden. Aber auch vermögende Privatkunden werden von etlichen Instituten zur Kasse gebeten, in der Regel von einer Summe von 100.000 Euro an werden dann sogenannte Strafzinsen fällig. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte vorige Woche angekündigt, ihre Politik der Null- und Negativzinsen beizubehalten. Daher dürfte es bald für noch mehr Bankkunden teurer werden. (SZ S. 1)

STEUERERHÖHUNGEN - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) warnt davor, durch Steuererhöhungen Flüge teurer zu machen. "Statt den Bürgern mit Steuererhöhungen zu drohen, sollte die Bundesregierung konkrete und machbare Maßnahmen für den Klimaschutz beschließen", sagte er. Der CDU-Politiker schloss sich dem Vorschlag von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an, Bahnfahrten durch eine Steuersenkung günstiger zu machen. "Bahnfahrten zum ermäßigten Mehrwertsteuersatz und ohne Ökosteuer wären ein großer Schritt", sagte Kretschmer. (Funke Mediengruppe)

BAFIN - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will die circa 38.000 Finanzvermittler in Deutschland künftig durch die Bankenaufsicht Bafin kontrollieren lassen. Das geht aus einem Eckpunktepapier für einen Gesetzentwurf hervor. Bisher war die Gewerbeaufsicht zuständig. (Handelsblatt S. 37)

KLIMASCHUTZ - Die gesellschaftliche Debatte über die Folgen des Klimawandels versetzt die deutsche Wirtschaft in Unruhe. Insbesondere der Mittelstand macht sich Sorgen über die Kostenbelastung, die mit einer CO2-Neutralität einhergeht. "Das Handwerk ist der Umsetzer der Energiewende. Zusätzliche Belastungen für die klein- und mittelständisch geprägten Handwerksunternehmen müssen dringend vermieden werden", warnte beispielsweise Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH). "Die Fokussierung von Gesellschaft und Politik auf den Klimawandel darf den Blick nicht verstellen auf das Sinnvolle und Machbare", sagte auch Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). (Welt S. 1)

KLIMASCHUTZ - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will den Klimaschutz als verpflichtende Staatsaufgabe im Grundgesetz verankern. "Wir stehen vor einer Jahrhundertaufgabe, daher brauchen wir auch einen Jahrhundertvertrag", sagte Söder. Mit Blick auf die großen Herausforderungen reiche es nicht, wenn nur die Koalition aus Union und SPD darüber entscheide. Auch andere Parteien sollten eingebunden werden. Alle politischen Ebenen - Bund, Länder, Kommunen - müssten klären, was sie zum Erreichen der Klimaziele beitragen könnten. Der nötige "Staatsvertrag" sei zu wichtig, um daraus parteipolitisch Kapital zu schlagen, sagte der CSU-Chef. (SZ S. 1)

VERKEHR - Die Grünen wollen das Reisen mit der Bahn attraktiver machen. Der Umwelt- und Verkehrsexperte Oliver Krischer will Inlandsflüge bis 2035 überflüssig machen. So will er den Airlines die Subventionen streichen. (Welt S. 5)

ARBEITGEBER - Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer fordert die Politik auf, den Arbeitsmarkt vor einer drohenden Krise zu schützen: "Angesichts der anhaltenden Sorge um die Automobilindustrie und den Maschinen- und Anlagenbau sollte die Bundesregierung jetzt mit einer Gesetzesänderung zur Kurzarbeit tätig werden", forderte Kramer. Unternehmen müssten, wenn nötig, schnell und unkompliziert auf die erweiterte Kurzarbeit zurückgreifen können, wie sie während der Finanz- und Euro-Krise zeitlich befristet galt. (Handelsblatt S. 6)

AUTOMOBILINDUSTRIE - Ausgerechnet der deutsche Verkehrsminister hat verhindert, dass es einen europaweiten Standard für die Vernetzung von Fahrzeugen gibt. Die Unternehmen investieren aber auch ohne die Sicherheit, die ihnen eine solche Entscheidung gegeben hätte. Sie setzen dabei auf die günstige WLAN-Technologie. (Handelsblatt S. 8)

INTERNET - Der FDP-Politiker Konstantin Kuhle will Klagen gegen Hass im Internet erleichtern und fordert deshalb einen neuen Auskunftsanspruch für Betroffene. Ein Richter müsste dann entscheiden, ob etwa Facebook oder Twitter Daten über den Nutzer herausgeben müssen. (FAZ S. 15)

July 29, 2019

