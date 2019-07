Vor den Quartalszahlen etlicher DAX-Schwergewichte im Wochenverlauf halten sich die Anleger am Montag noch bedeckt. Der Broker IG taxiert den Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,23 Prozent niedriger auf 12 392 Punkte. Damit bewegt sich der Leitindex weiter unterhalb der Marke von 12 600 Punkten bewegen, an der er in der vergangenen Woche knapp gescheitert war.

In den kommenden Tagen stehen die Ergebnisse etlicher Dax-Konzerne auf der Agenda, unter anderem die der Lufthansa , von Bayer , Siemens , BMW und der Allianz .

Weiterhin marktbewegend dürften die Notenbanken sein. Nach der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) in der vergangenen Woche ist nun die US-Notenbank Fed mit ihrem Zinsentscheid am Mittwoch an der Reihe. Börsianer rechnen fest damit, dass die Fed die Leitzinsen senken wird. Es wäre die erste Zinssenkung seit zehn Jahren. Wichtig dürfte dabei vor allem der Ausblick auf die weitere Geldpolitik sein, da eine Zinssenkung in der laufenden Woche im Grunde eingepreist ist./bek/mis

ISIN DE0008469008

