Die Berichtssaison zum 2. Quartal ist in vollem Gange: Allein sieben DAX-Konzerne legen ihre Zahlen vor - und insgesamt 48 deutsche Unternehmen. Einige haben bereits Vorabzahlen gemeldet. Besonders gespannt dürften Anleger auf den Bayer-Bericht sein: Nach der drastisch gesenkten Strafzahlung in den USA vergangener Woche könnte sich der Vorstand auch hierzu zu Wort melden.Hauptversammlungen finden bei Teles und Panamax statt. Dividendentermine liegen in dieser Woche nicht vor.

