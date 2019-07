Das war die Überraschung am Freitag und Google macht noch immer 99 % seiner Geschäfte mit Werbung finanziert. Also keine Angebote an User für gebührenpflichtige andere Geschäfte. ISt dies dauerhaft möglich? Bleibt Google bei dieser Linie, kann man mit zuverlässigen Gewinnen rechnen, aber die Bewertung ist sagenhaft hoch. Der Markt honorierte das Ergebnis zunächst mit plus 10 %, was etwa 80 Mrd. $ ausmacht oder so viel wie Daimler und BMW zusammen kosten.



