MOREH war schon vor einer Woche durch, am Freitag schloßen die Orderbücher für Ekosem-Agrar und Diok RealEstate folgt am Montag. Immerhin mehrheitlich passte das erste Halbjahr - das jetzt von der Sommerpause abgeschlossen wird. Zugegeben, bei MOREH wurde das Zielvolumen von 35 Mio. EUR nicht annähernd erreicht. Ekosem-Agrar dürfte in der ersten Welle ebenfalls nicht 100 Mio. EUR vollbekommen haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...