FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH40F2 HCOB FZ P 1 15/21 0.001 %

XFRA XS0206511486 AVIVA PLC 04/UND.FLR 0.005 %

SF9 XFRA US8000131040 SANDERSON FARMS INC. DL 1 0.287 EUR

NOAA XFRA US6549022043 NOKIA OYJ A ADR 1/EO-,06 0.050 EUR

HB1 XFRA US3596941068 FULLER -H.B. CO. DL 1 0.144 EUR

CAO XFRA US2058871029 CONAGRA BRANDS INC. DL 5 0.191 EUR

W1J XFRA SG1I52882764 SATS LTD. 0.085 EUR

4LZ XFRA IT0004240443 PIQUADRO S.P.A. 0.080 EUR

XFRA DE000HSH5XK2 HCOB FZ P1 16/20 0.000 %

NOA3 XFRA FI0009000681 NOKIA OYJ EO-,06 0.050 EUR

GAN XFRA ES0116870314 NATURGY ENERGY INH. EO 1 0.294 EUR

XFRA DE000DZ8F215 DZ BANK IS.2449VAR 0.000 %

XFRA DE000HLB04F6 LB.HESS.-THR.INFL.01B/14 0.001 %

D8Q XFRA PAP169941328 BCO LATINOAMER.D.COM.EX.E 0.346 EUR

3PZ1 XFRA US74731Q1031 PZENA INV.MANAG. CL A 0.027 EUR

1RG XFRA US7495271071 REV GROUP INC. DL-,001 0.045 EUR

WXHB XFRA DE000A1H56E7 APO TOPDIVIDENDE EUROPA 1.270 EUR

UCI XFRA US1264021064 CSW IND. INC. DL-,01 0.121 EUR