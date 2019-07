Neben Chemieunternehmen sind in den nordrhein-westfälischen Industrieparks in Heinsberg (Bizzpark Oberbruch) und Düren-Niederau unter anderem auch Hersteller von Brennstoffzellen und Karbonfasern sowie lebensmittelverarbeitende Betriebe ansässig. Aus einer Hand bietet der Industriepark-Betreiber dort die Versorgung mit unterschiedlichen Medien an wie Prozess- und Kühlwasser, Dampf, Druckluft, die Lieferung von Strom und Gas und das Energieeffizienz-Management, aber auch die Abwasserentsorgung sowie Services wie das Facility Management und die standortbezogene Logistik.

Kennzahlen jeden Morgen per E-Mail

Wo früher Daten aus der Abwasseranlage, dem Kraftwerk und dem Labor aus unterschiedlichen Leitsystemen zum Teil manuell zusammenzutragen waren, verwenden die Mitarbeiter des Industriepark-Betreibers heute die Energieeffizienz-Software Eneffco der Veolia-Tochter Ökotec Energiemanagement. Das System überwacht vor Ort mehr als 700 definierte Messpunkte, die nicht nur Strom, Gas oder die Energiemedien umfassen, sondern auch die Wasserförderung und die Abwasserreinigung einbeziehen. Die Software ordnet die Messdaten den einzelnen Anlagen zu und erstellt ein umfassendes Reporting über vorher definierte Kennzahlen durch wenige Mausklicks. So erhält Dirk Cichy, Leiter Labor und Energiemanagement-Beauftragter des Industrieparks, jeden Morgen um Punkt 7 Uhr einen Bericht über die Effizienz der Kläranlage automatisiert per E-Mail. ...

