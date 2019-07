New York - Der Pharmakonzern Pfizer will sein Geschäft mit Viagra und anderen patentfreien Medikamenten Kreisen zufolge an den kleineren Konkurrenten Mylan abgeben. Im Gegenzug soll Pfizer die Mehrheit an den neugeformten Generikakonzern bekommen, berichteten das "Wall Street Journal" und Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Transaktion könnte schon...

Den vollständigen Artikel lesen ...