TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zu Wochenbeginn mehrheitlich mit Abgaben. Während es in Hong Kong belastet von den neuerlichen Protesten am Wochenende abwärts geht, verbucht Sydney leichte Aufschläge. Geprägt wird der Handel von Zurückhaltung angesichts der zur Wochenmitte anstehenden Sitzung der US-Notenbank und in Shanghai anstehender Handelsgespräche zwischen den USA und China.

"Die Handelsgespräche und die geldpolitischen Entscheidungen der Fed sind die bestimmenden Ereignisse in dieser Woche", so Nomura.

Die Blicke der Anleger richten sich auf die geldpolitische Sitzung der US-Währungshüter. Am Markt wird dabei fest mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 2,00 bis 2,25 Prozent gerechnet. Für die Fed wäre dies die erste Senkung des Leitzinssatzes seit 2008. Japans Notenbanker werden bereits am Dienstag über ihren weiteren geldpolitischen Kurs entscheiden.

Handelsgespräche zwischen USA und China in Schanghai

Derweil werden US-Handelsbeauftragter Robert Lightizer und Finanzminister Steven Mnuchin am Montag zu Handelsgesprächen in Schanghai erwartet. Dies sind die ersten persönlichen Gespräche auf hochrangiger Ebene, seitdem die Verhandlungen zwischen beiden Ländern Anfang Mai ins Stocken geraten sind. Bedeutende Fortschritte werden am Markt jedoch nicht erwartet. Vielmehr bestehe die Sorge, dass die USA angesichts der zum Teil gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei am vergangenen Wochenende sich zu pro-demokratischen Kommentaren hinreißen lassen könnten, so Stehpen Innes von Vanguard Marktets. Sollte dies geschehen, würde dies wohl nicht nur die Gespräche in dieser Woche belasten, sondern auch das bilaterale Verhandlungsklima künftiger Gesprächsrunden.

In Hongkong geht es um 1,2 Prozent abwärts. Belastet wird der Index vor allem von Immobilienwerten nach den Protesten am Wochenende. Link Real Estate Development und New World Development verlieren 3,6 bzw. 3,8 Prozent. Für den Versicherungskonzern AIA geht es um 2,0 Prozent nach unten. Die Börse in Tokio präsentiert sich 0,3 Prozent leichter bei 21.584 Punkten.

In Seoul gibt der Kospi 1,5 Prozent auf 2.035 Punkte nach. Belastet wird der Handel weiterhin von den Spannungen zwischen Japan und Südkorea, heißt es von Marktbeobachtern. Medienberichten vom Freitag zufolge wolle Tokio Südkorea mit Wirkung zum 2. August von der Liste der bevorzugten Handelspartner streichen. Hintergrund ist der Streit im Umgang mit Zwangsarbeit während des Zweiten Weltkriegs zwischen beiden Staaten. Das Index-Schwergewicht Samsung gibt 1,7 Prozent nach. Sk Hynix verliert 2,4 Prozent. Sydney bildet mit leichten Aufschlägen von 0,4 Prozent die große Ausnahme in der Region.

Unter den Einzelwerten stehen Nippon Television in Tokio unter Abgabedruck. Die Aktie des Medienunternehmens knickt um rund 8,1 Prozent ein, nachdem die Zahlen für das erste Geschäftsquartal per Ende Juni mit einem Umsatz- und Gewinnrückgang enttäuschten. Zudem wurde der Jahresausblick gesenkt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.828,40 +0,52% +20,93% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.584,40 -0,34% +7,84% 08:00 Kospi (Seoul) 2.035,17 -1,50% -0,29% 08:00 Schanghai-Comp. 2.940,50 -0,14% +17,91% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.056,83 -1,20% +9,79% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.342,52 -0,63% +9,61% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1126 -0,0% 1,1128 1,1137 -3,0% EUR/JPY 120,83 -0,1% 120,93 121,01 -3,9% EUR/GBP 0,8999 +0,1% 0,8989 0,8960 -0,0% GBP/USD 1,2364 -0,1% 1,2380 1,2431 -3,0% USD/JPY 108,60 -0,1% 108,67 108,64 -1,0% USD/KRW 1184,13 -0,0% 1184,13 1183,66 +6,3% USD/CNY 6,8792 +0,1% 6,8792 6,8788 +0,0% USD/CNH 6,8957 +0,2% 6,8819 6,8783 +0,4% USD/HKD 7,8150 -0,0% 7,8168 7,8160 -0,2% AUD/USD 0,6906 -0,1% 0,6911 0,6931 -2,0% NZD/USD 0,6628 -0,1% 0,6636 0,6648 -1,3% Bitcoin BTC/USD 9.649,25 +2,2% 9.444,50 9.743,75 +159,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex n.def. n.def. n.def. n.def. n.def. Brent/ICE 63,22 63,46 -0,4% -0,24 +14,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.420,10 1.418,44 +0,1% +1,66 +10,7% Silber (Spot) 16,38 16,39 -0,1% -0,01 +5,7% Platin (Spot) 866,98 865,17 +0,2% +1,81 +8,9% Kupfer-Future n.def. n.def. n.def. n.def. n.def. ===

