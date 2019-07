Die US-Bank JPMorgan hat Just Eat anlässlich aktueller Übernahmegespräche mit Takeaway.com von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 600 auf 800 Pence angehoben. Ein Zusammenschluss beider Essenslieferanten sei wahrscheinlich und sollte sich wertsteigernd auswirken, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dieser Deal dürfte den Auftakt zu einer Konsolidierungswelle im Sektor bilden./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2019 / 19:46 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2019 / 03:35 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

