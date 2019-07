Donald Trump hat seine Attacke gegen den Abgeordneten Elijah Cummings verschärft. Zuvor hatte Trumps Stabschef versucht, den Schaden zu begrenzen.

US-Präsident Donald Trump hat im Streit mit dem afroamerikanischen Demokrat Elijah Cummings noch einmal nachgelegt. In einem Versuch, Kritik abzuwehren, bezeichnete Trump seinerseits den einflussreichen Kongressabgeordneten auf Twitter als Rassisten. Den Demokraten warf er vor, "die Rassismuskarte zu spielen".

Trump hatte Cummings am Samstag verbal attackiert. Cummings übe lautstarke Kritik an Zuständen in Migrantenlagern an der Grenze zu Mexiko, sein eigener Wahlbezirk im Großraum Baltimore sei dagegen ein "widerliches, von Ratten und Nagetieren befallenes Schlamassel", schrieb Trump auf Twitter. Cummings' Bezirk wird zu 55 Prozent von Schwarzen bewohnt. Die Stadt Baltimore hat mit Gewaltkriminalität zu kämpfen.

Cummings antwortete auf Twitter: "Herr Präsident, ich gehe jeden Tag nach Hause in meinen Bezirk. Jeden Morgen wache ich auf und gehe los und kämpfe für meine Nachbarn. Es ist meine verfassungsgemäße Pflicht, Aufsicht über die Exekutive zu führen. Doch ist es meine moralische Pflicht, für meine Wähler zu kämpfen."

Rückendeckung für Cummings

Er bekam viel Rückendeckung von den Demokraten. Cummings gilt als Vorsitzender des Reform- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...