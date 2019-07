Smith Micro Software (SMSI): kleiner Titan kommt groß raus. Gap nach überragenden Quartalszahlen. Weitere Breakout-Chance bis 7 USD!

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: US8321542073: Smith Micro Software, Inc. mit Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania ist ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationssoftware. Die Produkte werden sowohl für Firmenkunden als auch für Endverbraucher angeboten. Positiv zu werten ist, dass der 20-er-EMA schon sehr lange oberhalb des 50-er EMA verläuft. Die Aktie hat in der Zone zwischen 2.70 USD und 2.80 USD einen Doppelboden ausgebildet, nach einem Zwischenhoch etwas konsolidiert und war seit Anfang April in einer stabilen Seitwärtsphase, in welcher der 20-er-EMA sich stets über dem 50er-EMA befand. Am vergangenen Freitag kam es zu einem Gap nach oben nachdem am Vorabend bombastische Quartalszahlen (Gewinn: 10-fach über den Schätzungen, Umsatz: +56,3 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum) veröffentlicht worden waren. Die Aktie schoss hoch und schloss mit 5,75 USD knapp unter dem Tages- und Allzeithoch. Theoretisch wäre gemäß Tageschart ein Einstieg bei 3,50 USD ideal gewesen, das aber wäre nur am Tag vor den Earnings mit erhöhtem Risiko möglich gewesen. Wer sich als vorsichtiger Trader auf das Daytrading beschränkte, stieg bei 4,75 USD ein und hätte im Idealfall ein Plus über 21% eingesackt.Der Chart sieht immer noch super-bullisch aus und wird unterstützt durch überragende Quartalszahlen.Neueinsteiger sollten eine Konsolidierung bis circa 4,80 USD und ein darauf folgendes Kaufsignal abwarten. Stopp Loss könnte dann bei 4,50 USD liegen. Das Kurspotential reicht bis etwa 7 USD. Somit wären noch einmal rund 40 Prozent Gewinn möglich. Noch nicht bestätigte Earnings sind für den 24. Oktober vorgesehen und bieten somit eine großzügige Spielwiese für Swing- und Daytrades.Aussicht:Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/smsi-nochmal-40-prozent/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in SMSI.