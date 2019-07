Deutsche Staatsanleihen sind am Montag kaum verändert in die neue Handelswoche gestartet. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,02 Prozent auf 174,33 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,39 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Auftakt. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Damit kann sich der Bund-Future weiter in der Nähe seines Rekordhochs halten, das in der vergangenen Woche bei 174,92 Punkten erreicht worden war.

Das Interesse der Anleger richtet sich auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die an diesem Mittwoch erwartet wird. Während die Europäische Zentralbank (EZB) ihre geldpolitische Lockerung erst vorbereitet, rechnet der Markt fest mit der ersten Zinssenkung in den USA seit über zehn Jahren. Nach Einschätzung des Experten Christoph Balz von der Commerzbank würden jüngste Äußerungen aus den Reihen der Fed auf eine Senkung um 0,25 Prozentpunkte hindeuten./jkr/mis

ISIN DE0009652644

AXC0048 2019-07-29/08:33