FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter sind die DAX-Futures am Montag in den Handel gestartet. Händler befürchten, dass sich damit der kurzfristige Abwärtstrend seit der enttäuschenden EZB-Sitzung am Donnerstag fortsetzen könnte und zu einem neuerlichen Test der Unterstützungen um 12.200 führt. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 40,5 auf 12.377,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.418,5 und das Tagestief bei 12.371 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.700 Kontrakte.

July 29, 2019 02:14 ET (06:14 GMT)

