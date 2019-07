Sonoro Metals Corp. reicht NI 43-101 konformen technischen Bericht für das Projekt Cerro Caliche, Mexiko, ein DGAP-News: Sonoro Metals Corp. / Schlagwort(e): Research Update/Bohrergebnis Sonoro Metals Corp. reicht NI 43-101 konformen technischen Bericht für das Projekt Cerro Caliche, Mexiko, ein 29.07.2019 / 08:53 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. VANCOUVER, British Columbia, Kanada. 26. Juli 2019. Sonoro Metals Corp. (TSXV: SMO; OTCQB: SMOFF; FRA: 23SP) ("Sonoro" und das "Unternehmen") berichtet, dass das Unternehmen einen mit National Instrument 43-101 konformen technischen Bericht für sein Goldprojekt Cerro Caliche bei SEDAR, www.sedar.com , eingereicht und auf der Webseite des Unternehmens, www.sonorometals.com, veröffentlicht hat. Der unabhängige technische Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report on the Cerro Caliche Gold Project, Cucurpe Mining District of Sonora State, Northwestern Mexico", datiert den 26. Juli 2019 (der "technische Bericht") wurde von den unabhängigen qualifizierten Personen Derrick Strickland, P.Geo., und Robert Sim, P.Geo., von Sim Geological Inc. angefertigt. Schätzung der Mineralressourcen für das Projekt Cerro Caliche Katego- Tonnen Durch- Enthalte- rie (Tause- schnitts- nes nd) gehalt Metall AuÄq Au Ag (g/t) AuÄq Au Ag (g/t) (g/t) (Tausend (Tausend (Tausend Unzen) Unzen) Unzen) Ge- 11.470 0,545 0,495 4,3 201 183 1.601 schluss- folgert Anmerkung: Die Schätzungen in obiger Tabelle beschränken sich auf ein Tagebaumodell bei einem Goldpreis von 1.500 USD/Unze. Der Cut-off-Gehalt für den Basisfall liegt bei 0,25 g/t Goldäquivalent (AuÄq), wobei AuÄq = Au g/t + (Ag g/t x 0,01133). Mineralressourcen sind keine Mineralvorräte, da die Wirtschaftlichkeit nicht demonstriert wurde. Es gibt keine Vorratsschätzungen für das Projekt Cerro Caliche. Man kann erwarten, dass mittels weiterer Explorationsarbeiten der Großteil der geschlussfolgerten Mineralressourcen in die Kategorie "angezeigt" (oder "erkundet") hochgestuft werden kann. Kenneth MacLeod, President und CEO von Sonoro, kommentierte: "Die Erstellung einer ersten Schätzung der Mineralressourcen auf Cerro Caliche bietet eine solide Grundlage, um die Vererzung ausgehend von vielen der im technischen Bericht dokumentierten vererzten Zonen in Streichrichtung und zur Tiefe zu erweitern. Wir freuen uns, zu bestätigen, dass viele der im technischen Bericht enthaltenen Empfehlungen entweder aktiv weiterverfolgt werden oder in Kürze umgesetzt werden, einschließlich: Metallurgische Tests, 3D-Modellierung der Struktur und ein 7.000-Meter-Bohrprogramm, das Kernbohrungen und Rückspülbohrungen umfasst, um das Vertrauen in die bekannte Mineralisierung zu erhöhen und eine mögliche Ausdehnung der bekannten Vererzung zu identifizieren." Ressourcenschätzung Die Schätzung der Mineralressourcen beruht auf 200 Rückspülbohrungen mit einer Gesamtlänge von 21.091 m. Davon brachte Sonoro 96 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 10.328 m nieder. 86 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 7.725 m wurden von Corex Gold und 18 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 3.038 m von Paget Southern niedergebracht. Diese beiden Unternehmen sind frühere Betreiber des Projekts Cerro Caliche. Die berichteten Mineralressourcen wurden unter Verwendung eines dreidimensionalen Blockmodells mit einer nominalen Blockgröße von 6 x 6 x 5 Metern (L x B x H) geschätzt. Die Bohrungen, die von der Oberfläche aus niedergebracht wurden, durchteufen die steil einfallenden vererzten Zonen bis in eine Tiefe von im Allgemeinen 125 m unter der Oberfläche. Mehrere Bohrungen haben jedoch eine Goldvererzung bis zu einer Tiefe von annähernd 200 m unter der Oberfläche durchteuft. Die Ressourcenschätzung erfolgte unter Verwendung der Analyseergebnisse von Bohrkernproben und der Interpretation eines geologischen Modells, das sich auf die räumliche Verteilung von Gold und Silber bezieht. Die Interpolationseigenschaften werden basierend auf der Geologie, dem Bohrlochabstand und der geostatistischen Analyse der Daten definiert. Die Auswirkungen potenziell anomaler hochgradiger Probendaten, die in Abschnitten von 1,5 m zusammengefasst werden, werden sowohl mit herkömmlichem Top-Cutting als auch durch Begrenzung des Einflussbereichs während der Blockgehaltsinterpolation gesteuert. Die Blockgehalte werden unter Verwendung von normalem Kriging geschätzt und wurden mithilfe einer Kombination aus visuellen und statistischen Methoden validiert. Die Mineralressourcen in der Kategorie "geschlussfolgert" erstrecken sich von einem Bohrloch über eine maximale Entfernung von 100 Metern. Die Schätzung der Mineralressourcen beschränkt sich auf ein Tagebaugrubenmodell, um vernünftige Perspektiven für eine spätere wirtschaftliche Förderung zu schaffen. Das Tagebaugrubenmodell wurde unter Verwendung der folgenden projizierten technischen und wirtschaftlichen Parameter generiert: - Abbaumethode (Tagebau) 1,75 USD/t - Aufbereitung 6,80 USD/t - G&A 1,50 USD/t - Goldpreis 1.500 USD/Unze - Silberpreis 17,00 USD/Unze - Goldausbringung 72 % - Silberausbringung 30 % - SG 2,50 - Neigung der Grubenwände 50 Grad - Berechnung des Goldäquivalents AuÄq = Au g/t + (Ag g/t x 0,01133) - Cut-off-Gehalt für Basisfall 0,25 g/t AuÄq Geologie Die Lagerstätte Cerro Caliche weist Merkmale auf, die für epithermale Lagerstätten mit geringer Sulfidierung typisch sind. Vererzte Zonen werden häufig durch die tektonischen Verhältnisse kontrolliert und erstrecken sich über Streichlängen von bis zu 1 km und bis in Tiefen von bis zu 200 m unter der Oberfläche. Viele der vererzten Zonen bleiben in Streichrichtung und zur Tiefe "offen". Zahlreiche andere vererzte Zonen wurden durch übertägige Kartierungen und die Entnahme von Gesteinsproben an der Oberfläche für geochemische Untersuchungen identifiziert. Der Großteil der Gesteine, die die Mineralressourcen auf Cerro Caliche beherbergen, sind stark oxidiert und es ist wahrscheinlich, dass sich die Lagerstätte für kostengünstige Haufenlaugungs-Extraktionsmethoden eignet. In der Nähe gibt es mehrere Lagerstätten mit ähnlichen geologischen Eigenschaften, die zurzeit Gold und Silber mittels Haufenlaugungsgewinnung produzieren. Schlussfolgerungen Basierend auf der Auswertung der Daten aus dem Projekt Cerro Caliche haben die Autoren des technischen Berichts die folgenden Schlussfolgerungen gezogen: - Die Lagerstätte Cerro Caliche weist Merkmale auf, die für epithermale Lagerstätten mit niedriger Sulfidierung typisch sind. Vererzte Zonen werden häufig durch die tektonischen Verhältnisse kontrolliert und erstrecken sich über Streichlängen von bis zu 1 km und bis in Tiefen von bis zu 200 m unter der Oberfläche. - Viele der vererzten Zonen bleiben in Streichrichtung und zur Tiefe "offen". Zahlreiche andere vererzte Zonen wurden durch übertägige Kartierungen und die Entnahme von Gesteinsproben an der Oberfläche für geochemische Untersuchungen identifiziert. - Die Explorationsaktivitäten von Sonoro und den vorherigen Betreibern der Liegenschaft folgten den Industriestandards, und der resultierende Datenbestand wird als zuverlässig angesehen, um Schätzungen der Mineralressourcen zu unterstützen. - Bis dato niedergebrachte Bohrungen lieferten eine geschätzte geschlussfolgerte Mineralressource von 11,5 Mio. Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,495 g/t Gold und 4,3 g/t Silber. Es wird angenommen, dass sich die Mineralressource möglicherweise für Tagebauverfahren eignet. - Vorläufige metallurgische Testarbeiten wurden erst kürzlich von Sonoro begonnen. Der Großteil der Gesteine, die die Mineralressourcen auf Cerro Caliche beherbergen, sind stark oxidiert, und es ist wahrscheinlich, dass sich die Lagerstätte für kostengünstige Haufenlaugungs-Extraktionsmethoden eignet. In der Nähe gibt es mehrere Lagerstätten mit ähnlichen geologischen Eigenschaften, die zurzeit Gold und Silber mittels Haufenlaugungsgewinnung produzieren. - Die Autoren des technischen Berichts sind sich hinsichtlich metallurgischen, umweltbezogenen, zulassungsbezogenen, rechtlichen, besitzrechtlichen, steuerlichen, sozioökonomischen, marketingbezogenen oder politischen Fragen keiner bekannten Faktoren bewusst, die sich wesentlich auf die Mineralressourcenschätzungen auswirken könnten. Empfehlungen Basierend auf der Überprüfung der bereitgestellten Daten empfehlen die Autoren die folgenden nächsten Schritte, um das Projekt Cerro Caliche zu avancieren: - Durchführung eines Bohrprogramms, das Folgendes umfasst: - Ein 500-m-Infill-Bohrprogramm mit großen Bohrkerndurchmessern (PQ), um wertvolle Informationen über die Tektonik und die Vererzung zu erhalten. - Ein 6.500 m umfassendes Rückspülbohrprogramm zur Steigerung des Vertrauens in die bekannte Mineralressource und zur Identifizierung einer möglichen Erweiterung der bekannten Vererzung. - Durchführung einer detaillierten metallurgischen Analyse im bekannten Vererzungsgebiet. - Überprüfung der vorhandenen Daten, um die Geologie, die Alteration, die Beobachtungen und bekannte Strukturen in ein 3D-Modell zu integrieren. Dies wird die Abgrenzung von Zielgebieten für eine potenzielle Erweiterung unterstützen. - Fortsetzung der Erkundung von Ausläufern der bestehenden Vererzungszonen. - Niederbringen einer reihe von Kernbohrungen in jeder Vererzungszone, um zusätzliche Informationen hinsichtlich der geologischen und metallurgischen Eigenschaften zu erhalten. - Durchführung einer Reihe von Goldanalysen an ausgewählten Probensätzen mittels Lösung in Zyanid, um die Art und Verteilung des löslichen Goldes besser zu verstehen. - Versuch der Lokalisierung älterer Bohrdaten, die von Cambior generiert wurden. Geologische Beschreibung Die 1.350 Hektar umfassende Konzession Cerro Caliche liegt ungefähr 45 km südöstlich von Magdalena de Kino im Mega-Bezirk Cucurpe-Sonora des mexikanischen Bundesstaates Sonora. Mehrere historische Untertageminen wurden auf der Konzession betrieben einschließlich Cabeza Blanca, Los Cuervos, Japoneses, Las Abejas, Boluditos, El Colorado, Veta de Oro und Espanola. Die Vererzungstypen des Mega-Bezirks Cucurpe-Sonora umfassen Varianten von epithermalen niedrig sulfidierten Erzgängen und damit in Zusammenhang stehender vererzter Intrusionsgänge und zugehöriger Vulkankuppen. Stellenweise alterierte felsische Intrusionsgänge kreuzen die vererzten Metasedimentgesteine und könnten mit der Vererzung in den Intrusionsgängen und den Metasedimentgesteinen in Zusammenhang stehen. Die Wirtsgesteine umfassen jurassische bis kretazische Metasedimentgesteine einschließlich Tonschiefer, Schiefer, Quarzit, Kalkstein, Quarzgeröllkonglomerat und Andesit. Jüngere Intrusionsgesteine setzen sich zusammen aus mittelkörnigen Granodiorit in den westlichen Teilen des Projekts in der Nähe der Mine Cabeza Blanca. Es scheint, dass die Erzgänge den Intrusionsstock durchziehen und weit verbreitet umwandeln. Der Rhyolith kommt in Form unregelmäßiger Körper vor, die in größeren Höhen im Nordteil der Konzession verbreitet sind einschließlich des Gebiets Rincon, wo er in Form von Effusionen, Lagergängen, Intrusionsgängen und Rhyolithkuppen vorkommt. Ein Teil des Rhyoliths ist vererzt und scheint mit der epithermalen Goldvererzung auf dem Projekt in Zusammenhang zu stehen. Robert Sim, P.Geo., eine gemäß NI 43-101 qualifizierte Person, ist für die Schätzung der in dieser Pressemitteilung angegebenen Mineralressourcen verantwortlich und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung in Bezug auf die Mineralressourcenschätzung überprüft, verifiziert und genehmigt. Stephen Kenwood, P. Geo., ein Director von Sonoro, ist gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person. Er hat diese Pressemitteilung gelesen und übernimmt dafür die Verantwortung. Über Sonoro Metals Corp. Über Sonoro Metals Corp.

Sonoro Metals Corp. ist ein börsennotiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem Portfolio von sich in der Explorationsphase befindlichen Edelmetallliegenschaften im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Die sehr erfahrenen Betriebs- und Managementteams können Erfolge bei der Entdeckung und Entwicklung von Rohstofflagerstätten vorweisen. 