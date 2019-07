IRW-PRESS: Engagement Labs Inc.: Engagement Labs schließt Partnerabkommen mit MRI-Simmons und bildet Fusion zwischen MRI und TotalSocial

Engagement Labs hat gemeinsam mit Partner MRI-Simmons, einem führenden Hersteller von Medien- und Verbraucherforschung in den USA, eine innovative neue Datenlösung entwickelt, die Markenunternehmen, Agenturen und Medienhäusern dabei hilft, die Macht der Mundpropaganda für sich zu nutzen

New Brunswick, NJ/Montreal, QC - 29. Juli 2019 - Engagement Labs Inc. (TSXV: EL), ein branchenführendes Daten- und Analyseunternehmen, das auf Social Intelligence für führende Marken und Unternehmen spezialisiert ist, hat mit der Firma MRI-Simmons - einem führenden Marktforschungsunternehmen, das den amerikanischen Konsumenten und sein Medienverhalten erforscht - eine neue Allianz geschlossen und gemeinsam mit dem neuen Partner ein Produkt entwickelt. MRI-Simmons wurde im Jahr 2019 als Joint Venture von GfK und der SymphonyAI Group gegründet. GfK ist Mehrheitseigentümer des Joint Ventures. Dieses Abkommen ist Teil der gesamten Wachstumsstrategie von Engagement Labs, die auf den weiteren Ausbau des Kundenstamms und die Steigerung der Einnahmen abzielt.

Im Rahmen der Fusion zwischen MRI und TotalSocial wird die von Engagement Labs entwickelte TotalSocial-Plattform, eine markenrechtlich geschützte Datenbank für Social Data im Offline-Bereich, mit der von MRI lancierten Studie Survey of the American Consumer kombiniert. Diese definitive Langzeitstudie erfasst detaillierte Daten über bevorzugte Medien, Meinungen sowie den Konsum von Produkten und Dienstleistungen in fast 600 Kategorien.

Unsere Partnerschaft mit MRI bietet uns die Möglichkeit, gemeinsam mit einem Branchenführer das erste und einzige Angebot zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, das Marketingunternehmen in die Lage versetzt, ihre bezahlten Werbebotschaften direkt in diesen Medien zu platzieren und Kunden anzusprechen, die diese Botschaften über ihre sozialen Netzwerke in der realen Welt am effektivsten verbreiten, meint Ed Keller, CEO von Engagement Labs.

Wir sind begeistert, eine innovative Firma wie Engagement Labs als Partner zu gewinnen und so auch die Macht der Mundpropaganda im Medienmix zu nutzen, erklärt Maureen Doherty, die bei MRI-Simmons die Rolle als Vice President for Partnerships innehat. Markenunternehmen und Agenturen wollen ihre Planung besser steuern können und ihre Botschaften an ein größeres Publikum heranbringen. Diese Fusion rückt die Mundpropaganda nicht nur ins Blickfeld, sondern ermöglicht hier auch gezielte Aktionen. In Kombination erhält man mit diesen Datensätzen ein einzigartiges Instrument der realen Welt an die Hand, mit dem man ein mächtiges, aber oft nicht greifbares Element des Branding für eigene Zwecke nutzen kann.

Über Engagement Labs

Engagement Labs (TSXV: EL) ist ein branchenführendes Daten- und Analyseunternehmen, das Fortune 500-Marken und -Unternehmen mit Social Intelligence-Lösungen unterstützt.

Mehr unter: www.engagementlabs.com

Weder die TSX Venture Exchange noch IIROC sind für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung verantwortlich.

Medienanfragen richten Sie bitte an:

Vanessa Lontoc / Ed Keller, CEO

Engagement Labs

vanessa.lontoc@engagementlabs.com / ed.keller@engagementlabs.com

