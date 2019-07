Wochenausblick: DAX verbucht Wochenplus. Nach der EZB ist vor der Fed!

Bastian Galuschka,

Trotz Kursrutsch am Donnerstag kann sich der deutsche Aktienmarkt mit einem Wochenplus ins Wochenende verabschieden. Am Donnerstag waren die Kurse nach dem EZB-Zinsentscheid ins Rutschen geraten, am Freitag konnte der DAX aber noch einmal etwas Boden gutmachen. In der kommenden Woche wartet nun der Fed-Zinsentscheid auf die Anleger und Händler. Dabei ist die Erwartung klar: Die Fed wird eine Zinssenkung verkünden.

Die US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal schneller gewachsen als erwartet, auch wenn sich das Wachstum gegenüber dem Vorquartal verlangsamt hat. Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) erhöhte sich mit einer aufs Gesamtjahr hochgerechneten (annualisierten) Rate von 2,1 Prozent, wie am Freitag im Rahmen der ersten Veröffentlichung des BIP mitgeteilt wurde. Die Volkswirte der Banken hatten im Konsens mit einem Plus von 1,8 Prozent gerechnet. Im ersten Quartal war die US-Wirtschaft noch um 3,1 Prozent gewachsen. Die Kernrate des PCE-Preisindex, ein von der US-Notenbank Fed bevorzuges alternatives Inflationsmaß, lag unter den Erwartungen und dürfte damit der Fed genügend Spielraum für Zinssenkungen lassen

Unternehmen im Fokus

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet hat im zweiten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet. Der Umsatz konnte gegenüber dem Vorjahresquartal um 19 Prozent auf 38,9 Milliarden Dollar zulegen. Der Gewinn stieg von 3,2 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal auf nun 9,95 Milliarden Dollar, wobei der Gewinn des Vorjahresquartals durch eine milliardenschwere Kartellstrafe der EU belastet worden war. Der Gewinn je Aktie sprang von 4,54 Dollar auf 14,21 Dollar, womit die Analystenschätzungen von 11,10 Dollar deutlich übertroffen wurde. Die C-Aktien von Alphabet konnten am Freitag um mehr als 10 Prozent zulegen.

Der Chipkonzern Intel hat im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Umsatz sank zwar um drei Prozent auf 16,5 Milliarden Dollar, allerdings hatten die Analysten mit 15,67 Milliarden Dollar noch weniger erwartet. Der Nettogewinn verringerte sich von 5,0 Milliarden Dollar auf 4,2 Milliarden Dollar bzw. von 1,05 Dollar je Aktie auf 0,92 Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 1,06 Dollar. Die Markterwartungen hatten mit 0,89 Dollar deutlich niedriger gelegen. Nachdem der Ausblick erst im April gesenkt worden war, wurde er jetzt wieder leicht angehoben.

Wichtige Termine

Deutschland - GfK-Konsumklima für August

Deutschland - Verbraucherpreise Juli (Vorabschätzung)

USA - Verbrauchervertrauen Conference Board Juli

Deutschland - Arbeitslosenzahl Juli

Eurozone - Verbraucherpreise Juli (Vorabschätzung)

Eurozone - BIP Q2 (1. Veröffentlichung)

USA - ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar Juni

USA - Fed-Zinsentscheid & Pressekonferenz

USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juli

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.435/12.485/12.599/12.656 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.310/12.227/12.200/12.124 Punkte

Der DAX hat eine regelrechte Achterbahnfahrt in dieser Woche absolviert. Sah es kurz nach dem EZB-Leitzinsentscheid noch nach neuen Jahreshochs im Index aus, folgte ein 300-Punkte-Sell-off. Dieser führte den Index wieder zurück an den überschrittenden Abwärtstrend im 4-Stundenchart und die Horizontale bei 12.310 Punkten.

In der kommenden Woche wird es nun aus Sicht der Käufer darauf ankommen, diese Kreuzunterstützung zu verteidigen. Entstehen weitere Tiefs, könnte dies in einem bärischen Szenario sogar dazu führen, dass der DAX zumindest kurzzeitig wieder unter die 12.000-Punkte-Marke fällt. Ein klassisches Rücklaufziel stellt die Marke von 12.485 Punkten dar. Geht es darüber, schwinden die Chancen für die Verkäufer. Über 12.599 Punkten stellt sich den Bullen nur mehr das Jahreshoch bei 12.656 Punkten in den Weg.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 04.06.2019 - 26.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2014 - 26.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX8M1X 4,59 10.700 13.200 19.12.2019 DAX HX8XDS 7,83 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.07.2019; 17:32 Uhr

