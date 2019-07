Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

China will Fremdwährungsreserven weiter diversifizieren

China will seine Investments in Fremdwährungen weiter diversifizieren. Dabei soll der Wert der Reserven bewahrt werden, teilte die dafür zuständige Behörde mit. Die Behörde veröffentlichte einen Bericht über ihre Auslandsdevisen, der allerdings nur Daten aus der Zeit bis 2014 enthält. Demnach waren die Fremdwährungsreserven in jenem Jahr zu 58 Prozent in US-Dollar denominiert. 1995 waren es noch 79 Prozent. Die Rendite aus den Devisenreserven belief sich 2005 bis 2014 durchschnittlich auf 3,68 Prozent. Wang Chunying, Sprecherin und Chefvolkswirtin der Behörde, sagte, die stärkere Diversifizierung der Devisenreserven stehe im Einklang mit der Entwicklung der Handelsbeziehungen und externen Zahlungsverpflichtungen. Chinas höhere Goldvorräte sollten zudem die Sicherheit, Liquidität und Wert der Reserven erhöhen.

Britischer Premier Johnson reist am Montag nach Schottland

Angesichts wachsender Spannungen in Großbritanniens Landesteilen wegen des Brexits reist Premierminister Boris Johnson am Montag nach Schottland. Der Premier will dabei nach Angaben seines Büros für einen Zusammenhalt des Vereinigten Königreichs werben: "Gemeinsam sind wir sicherer, stärker und wohlhabender."

US-Geheimdienstdirektor Coats scheidet Mitte August aus dem Amt

Der Nationale Geheimdienstdirektor der USA, Dan Coats, scheidet aus dem Amt. US-Präsident Donald Trump gab am Sonntagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter bekannt, dass Coats den Posten am 15. August abgeben werde. Als Nachfolger will Trump den republikanischen Kongressabgeordneten John Ratcliffe nominieren. Mit Coats' Abgang gibt es erneut einen Wechsel in einem Spitzenamt während Trumps Präsidentschaft.

Schütze eröffnet auf Gastronomie-Festival in Kalifornien das Feuer

Im US-Bundesstaat Kalifornien hat ein Schütze auf einem Gastronomie-Festival das Feuer eröffnet und laut Medien mindestens einen Menschen getötet. Bei der Schusswaffenattacke auf dem Gilroy Garlic Festival wurden am Sonntag zudem mehrere Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Fernsehsender NBC zeigte Aufnahmen von flüchtenden Menschen, die Polizei eilte mit einem Großaufgebot zum Tatort. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Südkorea schickt nordkoreanische Fischer zurück

Südkorea hat drei Nordkoreaner, die mit ihrem Fischerboot in den Süden gefahren waren, zurückgeschickt. Die drei Besatzungsmitglieder hätten erklärt, sie seien aus Versehen in südkoreanische Gewässer gelangt und wollten zurückkehren, teilte das südkoreanische Wiedervereinigungsministerium am Montag mit.

Zahl der Wohnungen in Deutschland steigt 2018 um 0,6 Prozent

Die Zahl der Wohnungen in Deutschland ist 2018 um 0,6 Prozent auf 42,2 Millionen gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) erhöhte sich der Wohnungsbestand gegenüber dem Jahr 2010 um 4,3 Prozent. Ende 2018 kamen demnach auf 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner 509 Wohnungen und damit 14 Wohnungen mehr als acht Jahre zuvor. Die Fläche einer durchschnittlichen Wohnung stieg gegenüber 2010 um 0,9 Quadratmeter auf 91,8 Quadratmeter und die Wohnfläche je Einwohnerin oder Einwohner um 1,7 Quadratmeter auf 46,7 Quadratmeter.

+++ Konjunkturdaten +++

JAPAN

Einzelhandelsumsatz Juni +0,5% gg Vorjahr

Einzelhandelsumsatz Supermärkte Juni -0,5% gg Vj

