Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die konjunkturelle Lage wurde in der letzten Woche am Aktienmarkt weitgehend ignoriert, so die Experten von Union Investment. Die Aussicht auf eine geldpolitisch expansivere Ausrichtung von FED und EZB habe die fundamentale Situation überlagert. Die Aktienmärkte seien bis zur EZB-Sitzung angestiegen. ...

