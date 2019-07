++ BIP-Daten aus den USA überzeugen ++ EURUSD notiert nahe Unterstützung um 1,11er-Marke ++ DE30 am Montag orientierungslos ++Die Futures des S&P 500 und des NASDAQ erreichten am Freitag aufgrund der guten Entwicklung der Tech-Werte neue Allzeithochs. An der Datenfront überzeugte der BIP-Bericht aus den USA. Das Wachstum der US-Wirtschaft verlangsamte sich in den drei Monaten bis Juni annualisiert mit 2,1% im Quartalsvergleich (vorher 3,1%) weniger als erwartet, da der private Konsum mit einem starken Anstieg von 4,3% die negativen Wachstumskomponenten Investitionen und Nettoexporte ausgleichen konnte. Mit dem Fed-Zinsentscheid, der fortlaufenden US-Berichtssaison ...

