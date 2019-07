Deutsche Bank Aktie | ISIN:DE0005140008 | WKN:514000 Die Bullen haben in den letzten Wochen gute Arbeit geleistet. Denn es gibt eine Reihe von positiven Signalen zu erkennen. Zum Beispiel notiert der Kurs über der 38 und 100-Tage-Linie und nimmt deutlich Kurs auf die wichtige 200-Tage-Linie. Zudem notiert der viel beachtete Macd Indikator über null und die Signale über der Triggerlinie. Auch werden neue höhere Hochs und höhere Tiefs generiert, was am Donchian-Channel zu sehen ist, denn die Bänder ... (Andreas Opitz)

