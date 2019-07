Auf einen ungeregelten Brexit sind nach Angaben des britischen Industrieverbandes CBI weder Großbritannien noch die EU ausreichend vorbereitet. CBI (Confederation of British Industry) hatte mindestens 50 Wirtschaftsvereinigungen und Tausende von Unternehmen um Empfehlungen für einen Bericht zum EU-Austritt gebeten. Der Report ist am Montag in London veröffentlicht worden.

Viele größere Unternehmen etwa im Finanzwesen haben demnach bereits Pläne für den Fall eines No Deals - allerdings seien die kleineren Firmen weniger gut vorbereitet. "Unklare Empfehlungen, Zeitpläne, Kosten und die Komplexität" behinderten die Planungen.

"Die EU bleibt noch hinter Großbritannien in den Bemühungen zurück, die schlimmsten Effekte eines No-Deal-Szenarios zu verhindern", heißt es weiter. Spätestens bis Mitte August müsse die Regierung alle Empfehlungen für Firmen auf den Tisch legen, forderte der Verband.

Der neue Premierminister Boris Johnson will Großbritannien zum 31. Oktober aus der Staatengemeinschaft führen, "komme, was wolle". Er fordert Nachverhandlungen des Abkommens, das seine Vorgängerin Theresa May mit Brüssel vereinbart hatte. Doch dies lehnt die EU ab.

Bei einem EU-Austritt ohne Abkommen rechnen Experten unter anderem mit langen Wartezeiten an Grenzen, Lieferengpässen etwa für Medikamente, Obst und Gemüse sowie Mangel an Lagerkapazitäten./si/DP/jha

