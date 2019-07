Den ersten Test der markanten Widerstandszone um 66,40 Euro vollzog das Wertpapier von Ströer Ende 2015. Anschließend folgt eine zwischengeschaltete Korrektur zurück auf ein Niveau von grob 36,10 Euro. Diese Handelsspanne wurde in den darauf folgenden Jahren konsequent weiter verfolgt, seit Beginn dieses Jahres herrscht wieder ein untergeordneter Aufwärtstrend in dem Wertpapier. Interessanterweise gelang es jedoch in den letzten Wochen über das Widerstandsband um 66,40 Euro zuzulegen und in den letzten Tagen sogar erfolgreich einen regelkonformen Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau und den EMA 50 zu absolvieren. Damit liegt eine klare Auflösung der knapp fünfjährigen Seitwärtsphase vor, dass nun mittelfristiges Kurspotenzial freisetzen könnte und als starker Outperformer an den Märkten besonders gute Long-Chancen bietet.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...