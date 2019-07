Dübendorf (ots) -



Im zweiten Quartal 2019 sanken die Einsatzstunden in der

Temporärbranche im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 Prozent. Seit

Jahresbeginn verzeichnet der Swiss Staffingindex ein Minus von 3,8

Prozent. Der Rückgang erklärt sich mit einer sinkenden

Personalnachfrage im Industrie- und Bausektor. Damit spiegelt die

Temporärbranche die rückläufigen Wachstumszahlen im Export und der

Bauwirtschaft wider. Das Geschäft im Dienstleistungssektor bewegt

sich auf Vorjahresniveau.



Reduziertes Wirtschaftswachstum belastet Branche



Die Temporärbranche schrumpft, obwohl die Schweizer Wirtschaft mit

reduziertem Tempo wächst. Marius Osterfeld, Ökonom bei swissstaffing,

erläutert: «Unternehmen greifen oft bei Personalspitzen auf

Temporärarbeit zurück. Bei geringerem Wachstum werden Aufträge

zunehmend mit dem Stammpersonal bewältigt. Gleichzeitig werden bei

Personalbedarf bestehende Temporärstellen in Feststellen umgewandelt,

aber keine neuen Temporärarbeitenden eingesetzt.» Der Blick in die

Zukunft ist dennoch optimistisch. Derzeit deuten die

Konjunkturprognosen auf eine kurze wirtschaftliche Schwächephase hin

und nicht auf einen langfristigen wirtschaftlichen Abschwung.



