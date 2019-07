Mit Taxis, Leihfahrrädern oder Lastwagen will Uber die unterschiedlichsten Transport-Dienste anbieten. Ständig ist der US-Konzern dabei auf Suche nach neuen Wachstumsquellen. Bald könnten in Deutschland zwei neue Dienste an den Start gehen: Es geht um Frachtvermittlung und Lieferdienste.Laut Bloomberg ist Uber aktuell im Gespräch mit einer Reihe europäischer Supermarktketten. Denn der US-Konzern will auch in Europa einen Dienst für Lebensmittellieferungen starten. Uber tritt damit in Konkurrenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...